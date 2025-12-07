Evade dal carcere di Opera quarta fuga

13.12 Un'evasione da film. Un detenuto di 41 anni è evaso dal carcere di Opera, a Milano. Avrebbe segato le sbarre alla finestra della cella e si sarebbe calato con delle lenzuola annodate. "Non è chiaro come abbia poi scavalcato la cinta muraria e se abbia goduto di complicità esterne", ha riferito il Segretario Uilpa Polizia Penitenziaria, De Fazio. L'evaso è di origini albanesi con fine pena fissato a ottobre 2048. E' la sua quarta evasione: Terni 2009, Parma 2013 e lo stesso anno dal carcere di Lantin, vicino a Liegi, in Belgio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Evade più volte dai domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

Evade dai domiciliari per riscuotere una vincita: un uomo finisce in carcere

Evade dai domiciliari. Portato in carcere

Detenuto evade dal carcere di Opera: ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola annodate milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Edmond Dantès, giovane marinaio ingiustamente imprigionato, scopre in carcere grazie all’abate Faria l’esistenza di un tesoro. Evade, lo trova e diventa il misterioso conte di Montecristo. Con la nuova identità, orchestra una complessa vendetta contro i tradit - facebook.com Vai su Facebook

Detenuto evade (per la quarta volta) a Milano, la fuga da film: «Ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola». Si cerca il 41enne - Un detenuto di 41 anni è evaso dal carcere di Milano Opera durante la notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, ed è attualmente in fuga. Segnala msn.com

Milano, un detenuto sega le sbarre e si cala con le lenzuola: evasione da film nel carcere di massima sicurezza di Opera - L'uomo, 41 anni e di origini albanesi, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte segando le sbarre della fin ... Secondo tg.la7.it

Detenuto evade dal carcere di Opera: taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate - È successo tra sabato e domenica 7 dicembre, si cerca Toma Taulant, detenuto che era già evaso nel 2013 dal carcere di Parma ... Lo riporta milanotoday.it