Eurovision song contest 2026 litalia partecipa con successo della rai

la partecipazione dell'Italia all'eurovision song contest 2026. La Rai ha confermato ufficialmente che l'Italia prenderà parte alla 70ª edizione dell' Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Essendo membro dei Big Five, il nostro paese continuerà a sostenere l'evento e a promuovere la musica a livello internazionale, rafforzando il proprio ruolo nel panorama musicale europeo e mondiale. l'annuncio ufficiale della rai. In una nota ufficiale, la Rai ha evidenziato quanto sia importante l' Eurovision come manifestazione che da decenni unisce e valorizza diverse culture attraverso la musica.

