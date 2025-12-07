Europei vasca corta | Curtis e Cerasuolo da oro Martinenghi e Lazzari bronzo

(Adnkronos) – Valanga di medaglie azzurre agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una super Sara Curtis vince la medaglia d'oro nei 50 dorso. L'azzurra ha dominato la gara in 25"49, nuovo record europeo e primato dei Campionati. Argento alla francese Analia Pigree in 25"96 e bronzo all'olandese Maaike de Waard . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta

Europei vasca corta, Ceccon oro da fenomeno e Quadarella bis d’argento

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta

Europei di nuoto in vasca corta. Sara Curtis vince l'oro nei 50 dorso donne L'Azzurra segna anche il nuovo record europeo Attesa per le staffette 4x50 miste, e i 1500 stile libero donne Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nu - facebook.com Vai su Facebook

Europei di nuoto in vasca corta, Sara Curtis terza con record nei 100 stile libero donne Lublino #EuropeanAquatics #Swimming #6dicembre Guarda il video qui Vai su X

Sara Curtis devastante: medaglia d’oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso - La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta ... Riporta fanpage.it

Europei in vasca corta, Curtis è l'oro nei 50 dorso con record continentale - Sara Curtis si consacra definitivamente agli Europei di nuoto in vasca corta e lo fa conquistando l'oro nei 50 metri dorso femminile. Secondo msn.com

Curtis e Cerasuolo d'oro agli Europei. Bronzo per Lazzari e Martinenghi - Tante medaglie azzurre nell'ultima giornata della rassegna continentale in vasca corta a Lublino. Secondo corrieredellosport.it