Europei nuoto di vasca corta 2025 | Sara Curtis regala all’Italia il primo storico podio nei 100m sl Razzisti è argento nei 200m misti

Sport.periodicodaily.com | 7 dic 2025

La penultima giornata degli Europei nuoto di vasca corta 2025 si rivela storica per l’Italia grazie a Sara Curtis, che regala agli azzurri la prima medaglia nei 100m stile libero femminile. Gioia per i nostri colori anche da Alberto Razzetti, che conferma l’argento di due anni fa nei 200m misti. EUROPEI NUOTO DI VASCA CORTA 2025: SARA CURTIS FIRMA L’IMPRESA NEI 100M SL La 19enne piemontese riscrive la storia del nuoto azzurro conquistando il primo podio nei 100m sl femminili. La nostra nuotatrice si è dovuta arrendere all’olandese Marrit Steenberger che ha firmato il nuovo primato europeo lasciandosi alle spalle la francese Beryl Gastaldello. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Europei nuoto di vasca corta 2025: Sara Curtis regala all’Italia il primo storico podio nei 100m sl. Razzisti è argento nei 200m misti

