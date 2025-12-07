Europei in vasca corta Alberto secondo | Troppi errori Sara bronzo nella gara tabù per l’Italia Oggi gran finale Razzetti argento amaro Curtis riscrive la storia

Il fenomeno Sara Curtis porta l’Italia in un’altra dimensione. Ancora un bagno nella storia: il bronzo nel 100 stile libero agli Europei di Lublino (in Polonia) ha il sapore di una prima volta. Una gara in cui l’Italia mai era salita sul podio. Sara lo fa con un 51’’26, ennesimo primato per il nostro paese (nonostante un forte raffreddore), dietro all’olandese Marrit Steenbergen, oro in 50”42 con record europeo, e argento alla francese Beryl Gastaldello, in 50”60. Finale quindi di livello altissimo, proprio come quella a cui ha preso parte Alberto Razzetti, contento a metà del suo argento conquistato nei 200 misti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

