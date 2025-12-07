Esselunga la rapina Ruba vodka e pistacchi Poi colpisce vigilante
Aveva nascosto delle bottiglie di vodka e pistacchi tra i vestiti per poi pagare alla cassa solo una lattina di Lemon Soda. Un furto che si è trasformato in rapina quello di un 36enne tunisino che è stato sorpreso e fermato da un addetto alla sicurezza dell’ Esselunga di viale Timavo, il quale lo teneva d’occhio grazie alle telecamere. Il magrebino però, alla richiesta di restituire il maltolto, ha aggredito il vigilante per poi fuggire. Ma a bloccarlo definitivamente ci hanno pensato una pattuglia della polizia locale giunta nel frattempo con l’aiuto di un agente della polstrada in quel momento libero dal servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
