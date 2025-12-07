Espulso Celik in Cagliari Roma | Zufferli prima concede rigore poi lo annulla al VAR ed estrare il rosso diretto! La ricostruzione dell’episodio
Espulso Celik in Cagliari Roma: la ricostruzione dell’episodio avvenuto durante il match della 14ª giornata di Serie A 202526. Il match dell’Unipol Domus si infiamma all’alba della ripresa. Cagliari e Roma sono bloccate sullo 0-0, ma al minuto 52 un episodio arbitrale complesso ha stravolto gli equilibri della gara, trasformando il pomeriggio in una battaglia di nervi e tattica. La tecnologia è intervenuta in modo decisivo, cancellando un calcio di rigore inizialmente assegnato ma lasciando la squadra ospite in inferiorità numerica per l’espulsione di Zeki Çelik. La dinamica: Folorunsho scappa, il fischio e il monitor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
