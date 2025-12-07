Esposito | Il rinvio dell’arrivo a Napoli una scelta spallettiana Ma sapete che a volte gli aerei possono ritardare…

Esposito: «Il rinvio dell’arrivo a Napoli una scelta spallettiana. Ma sapete che gli aerei possono ritardare.». Le parole dell’attore napoletano. Tifosissimo del Napoli, noto come Genny in Gomorra, Salvatore Esposito parla del big-match del Maradona, dove Conte e Spalletti si affrontano in una gara molto sentita e decisamente importante per la classifica. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport per quella che considera « la madre di tutte le partite ». RICORDI – « Faccio in fretta a trovare quello che ho maggiormente impresso nella memoria, e non perché è il più recente: per me la vittoria dell’anno scorso ha avuto un peso determinante per la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esposito: «Il rinvio dell’arrivo a Napoli una scelta spallettiana. Ma sapete che a volte gli aerei possono ritardare…»

