Esercizio di cheerleading in palestra manovra errata del docente su alunna riportata a terra con trauma a mento e collo Riconosciuta la responsabilità della scuola per l’infortunio
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 7942025 del 29 novembre scorso, ha esaminato la domanda di risarcimento proposta dai genitori di un’alunna che ha riportato lesioni durante un’esercitazione di cheerleading nella palestra di un istituto comprensivo, nel corso dell’ora di educazione fisica alla presenza del docente curricolare e di un’esperta esterna incaricata del progetto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Predatori Cheerleading. Young Franco · get down on it. Coach Rave con finale a sorpresa #predatoricheerleading #cheer #cheerleading #sport #chiavari #cheersquad #cheerfamily - facebook.com Vai su Facebook
Le scale diventano una palestra, ecco i 7 esercizi per tutti - Fare i gradini, su e giù, diventa un eccellente allenamento aerobico con effetti benefici sulla salute a prescindere dall'età. adnkronos.com scrive
Due piani di scale ogni giorno, l'esercizio top per gli anziani e i benefici - Per le persone anziane, diventa eccellente e si rivela efficace come un lavoro svolto in palestra. Secondo adnkronos.com