Escursionisti precipitano per 30 metri due morti in Friuli

AGI - Due escursionisti, non ancora identificati, sono morti precipitando da 30 metri da una parete rocciosa in Friuli. Il tragico incidente di montagna è avvenuto nel pomeriggio di oggi in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo dove le due persone sono scivolate nel vuoto mentre percorrevano un tratto ripido ghiaiato per raccogliere vischio. Secondo le prime informazioni diffuse, sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo di volo. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, il Soccorso alpino, l'elisoccorso, Guardia di finanza e Carabinieri. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Escursionisti precipitano per 30 metri, due morti in Friuli

