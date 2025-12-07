Escursionisti precipitano e muoiono mentre raccolgono il vischio per le decorazioni di Natale | chi erano Sandro Valent e Mauro Darpin
Stavano cercando vischio per le classiche decorazioni natalizie quando sono scivolati in un canalone, precipitando per almeno 30 metri e morendo sul colpo. Chi sono le vittime Le. 🔗 Leggi su Leggo.it
