Escursionisti precipitano e muoiono mentre raccolgono il vischio per le decorazioni di Natale | chi erano Sandro Valent e Mauro Darpin

Stavano cercando vischio per le classiche decorazioni natalizie quando sono scivolati in un canalone, precipitando per almeno 30 metri e morendo sul colpo. Chi sono le vittime Le. 🔗 Leggi su Leggo.it

