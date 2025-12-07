Esce per 45 minuti e al rientro trova la casa svaligiata | bottino da 15mila euro

Udinetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto lampo nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 a Villa Primavera, frazione di Campoformido. Un 59enne ha lasciato la propria abitazione per appena 45 minuti – tra le 19.30 e le 20.15 – e al rientro ha trovato un'amara sorpresa. I soliti ignoti, probabilmente dopo aver monitorato i movimenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Di Lorenzo cade in area e Mariani fischia il rigore (in ritardo), De Bruyne segna ed esce per infortunio: in Napoli-Inter è successo di tutto in tre minuti

A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell'episodio iniziale

Serie A, la FIFA introduce una nuova regola: stop ai “simulatori”, se un giocatore si infortuna esce per due minuti

esce 45 minuti rientroEsce per 45 minuti e al rientro trova la casa svaligiata: bottino da 15mila euro - Furto lampo nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 a Villa Primavera, frazione di Campoformido. Scrive udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Esce 45 Minuti Rientro