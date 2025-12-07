Esce per 45 minuti e al rientro trova la casa svaligiata | bottino da 15mila euro

Furto lampo nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 a Villa Primavera, frazione di Campoformido. Un 59enne ha lasciato la propria abitazione per appena 45 minuti – tra le 19.30 e le 20.15 – e al rientro ha trovato un'amara sorpresa. I soliti ignoti, probabilmente dopo aver monitorato i movimenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it