Esce di strada e abbatte un muro Gravissimo meccanico di 36 anni

Ennesimo gravissimo incidente quello di ieri mattina in territorio di Molinella. Un meccanico 36enne della zona era alla guida della sua Smart e stava percorrendo via Malvezza. Erano da poco passate le 10.30. A un certo punto il 36enne, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando, ribaltandosi e andando, a impattare in modo violento contro il muro di recinzione di un’abitazione, andato in parte in frantumi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento che, a fatica, hanno estratto il 36enne dalle lamiere accartocciate. Con loro i sanitari del 118 con vari mezzi, dapprima un’ambulanza e un’automedica, poi, vedendo le gravissime condizioni in cui versava il 36enne, anche con l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e abbatte un muro. Gravissimo meccanico di 36 anni

