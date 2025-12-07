Esame di cittadinanza la Lega ci prova di nuovo | È un onore da meritare Raddoppiano i tempi
Roma, 7 dicembre 2025 – “La Lega presenta una proposta di legge per introdurre requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme ‘anti-maranza’, ampliamento dei casi in cui è prevista la revoca, stretta sui ricongiungimenti. La cittadinanza è cosa seria e va trattata come tale”. Nell’Europa che secondo le immaginifiche iperboli dagli Stati Uniti sarebbe a “20 anni” dall’estinzione a causa dei flussi migratori, Matteo Salvini torna alla carica chiedendo di modificare la legislazione vigente. Parole che spiazzano Forza Italia (a favore dello ius schola e ) e Fratelli d’Italia (dove il ministro della Difesa Guido Crosetto auspica un’accoglienza che “dia forza”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Trump ha fatto arrestare o espellere 1 milione di immigrati illegali. Stretta anche sull’esame per ottenere la cittadinanza
La Lega presenta «la legge anti-maranza»: requisiti più stringenti per ottenere la cittadinanza, con l’esame di lingua italiana
Lega:stretta a cittadinanza,serve esame
Stretta sulla cittadinanza: la nuova proposta di legge della Lega La Lega presenta alla Camera una proposta di legge che introduce l’esame di integrazione per o... - facebook.com Vai su Facebook
Lega, stretta sulla cittadinanza italiana: serve l’esame di integrazione ilsole24ore.com/art/lega-stret… Vai su X
Esame di cittadinanza, la Lega ci prova di nuovo: “È un onore da meritare”. Raddoppiano i tempi - Presentata una proposta di legge alla Camera per i 18enni stranieri nati in Italia: “Vogliamo introdurre requisiti più stringenti, sono norme anti- Si legge su quotidiano.net
"Esame di integrazione", la Lega manda in tilt la sinistra sulla cittadinanza - La Lega, in una proposta di legge depositata alla Camera, punta a stringere le maglie e, ... Segnala iltempo.it
Esame di integrazione e norme anti-maranza: stretta della Lega sulla cittadinanza - Salvini: «Diventare italiani è una cosa seria» ... Come scrive msn.com