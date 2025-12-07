Esame di cittadinanza la Lega ci prova di nuovo | È un onore da meritare Raddoppiano i tempi

Roma, 7 dicembre 2025 – “La Lega presenta una proposta di legge per introdurre requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme ‘anti-maranza’, ampliamento dei casi in cui è prevista la revoca, stretta sui ricongiungimenti. La cittadinanza è cosa seria e va trattata come tale”. Nell’Europa che secondo le immaginifiche iperboli dagli Stati Uniti sarebbe a “20 anni” dall’estinzione a causa dei flussi migratori, Matteo Salvini torna alla carica chiedendo di modificare la legislazione vigente. Parole che spiazzano Forza Italia (a favore dello ius schola e ) e Fratelli d’Italia (dove il ministro della Difesa Guido Crosetto auspica un’accoglienza che “dia forza”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net