era smagrita e sofferente speriamo che i carabinieri facciano tutte le verifiche la famiglia di tatiana tramacere chiede di indagare

Forse il caso di Tatiana Tramacere, sparita per undici giorni e ritrovata in casa di un amico a Nardò, non può considerarsi del tutto chiuso. L'assenza di reati – si era aperto un fascicolo per istigazione al suicidio che verrà archiviato – non chiarisce ancora cosa sia successo veramente. Rino Tramacere parlando con la stampa è chiaro: "Non c'è tempo da perdere, dobbiamo riappropriarci della nostra serenità. Abbiamo attraversato le tenebre e rivisto il sole, all'improvviso. Solo un padre può capire cosa significa ritrovare una figlia sana e salva dopo avere convissuto con la paura di averla persa".

