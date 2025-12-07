EPLICHE

Otto le repliche previste. Mercoledì 10 dicembre alle 20, sabato 13 dicembre, martedì 16 dicembre, venerdì 19 dicembre, martedì 23 dicembre e martedì 30 dicembre. C’è ancora qualche biglietto mentre tutti quelli disponibili per il 7 dicembre sono andati esauriti: ci saranno circa duemila spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - EPLICHE

MOMENTI IN TV su Antenna del Mediterraneo canale 82 Repliche sabato 6 dicembre alle ore 20:50 e domenica alle ore 14:30 #kisuccidiu #FrancescoAnania #AntennadelMediterraneo #eventi #JessicaSchillaci #anteprima #rotaryclub - facebook.com Vai su Facebook

Processo Angelo Lombardo, le repliche. «Patto con la mafia? Non sappiamo chi l’ha fatto ma c’è stato» - Con le repliche si arriva agli ultimi scampoli per il processo in cui è imputato Angelo Lombardo, fratello dell'ex governatore. Lo riporta meridionews.it

All’Agricantus di Palermo nuove repliche per “Annarcord” di Anna Mazzamauro - Un memoir dal vivo, che alterna parole e musica; una serata all’insegna dell’ironia e del teatro d’autore. Riporta blogsicilia.it

Treviso, un arsenale in casa dei due rapinatori del rider: repliche di pistole, coltelli e una katana - Una specie di arsenale è stato trovato dai carabinieri di Oderzo (Treviso) nelle case di due giovani di 20 e 22 anni, entrambi disoccupati e con precedenti, già indagati dalla Procura trevigiana per r ... Riporta adnkronos.com

Formula 1, gli orari delle repliche del GP Qatar 2025 - 30 del 30 novembre Sky Sport F1 (canale 207) ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito ... Da sport.sky.it

Rai 1 inizia con le repliche già a maggio: dov'è finito il "servizio pubblico" per gli abbonati? - Come se non fossero già fastidiose le infinite repliche estive, Rai 1 quest'anno ha deciso di andare oltre le aspettative. Scrive movieplayer.it

Le conduttrici licenziate alla QVC. Televendite bloccate dallo sciopero. E l’emittente rimedia con le repliche - I sindacati chiedono il reintegro delle quattro presentatrici lasciate a casa e il rispetto del contratto. Segnala msn.com