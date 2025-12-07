Epilessia | un algoritmo avanzato e un cruscotto dinamico per migliorare diagnosi e presa in carico

Modenatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’identificazione sempre più precisa della popolazione con epilessia, grazie all’elaborazione di un algoritmo avanzato, e la costruzione di un “cruscotto dinamico”, ossia di un portale con tutti i dati aggiornati raccolti sulla patologia e le persone che ne sono colpite, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

