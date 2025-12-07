Eos ha appena droppato i body mist dei nostri sogni e sì vorremmo tanto che arrivassero anche in Italia

C’è un momento preciso in cui un brand smette di essere solo “comfort beauty” e diventa cultura olfattiva. Per Eos, quel momento è arrivato adesso. Dopo anni di body lotion iconiche, profumi cozy e vaniglia ovunque, il brand ha finalmente trasformato le sue fragranze cult in body mist da spruzzare letteralmente ovunque. E fidati: era ora. Eos lancia per la prima volta la sua linea di body mist dei nostri sogni. Sul sito ufficiale Eos, sono disponibili otto nuove body mist ispirate alle profumazioni che abbiamo amato sotto la doccia, dopo la palestra, prima di dormire e nei “tutto shower” che ti fanno sentire la protagonista della tua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

