Entella-Spezia lunedì 08 dicembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici Derby ligure che si annuncia povero di emozioni
Si chiude il quindicesimo turno di Serie B ed è di scena un delicato derby ligure tra lo Spezia di Donadoni e l’Entella di Chiappella. I Diavoli Neri alternano un ruolino senza sconfitte al Comunale e un cammino disastroso fuori casa dove hanno racimolato appena 2 punti in 7 gare segnando appena 4 gol. Segnali di ripresa si sono comunque avuti a Catanzaro dove la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
