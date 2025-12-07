Si chiude il quindicesimo turno di Serie B ed è di scena un delicato derby ligure tra lo Spezia di Donadoni e l’Entella di Chiappella. I Diavoli Neri alternano un ruolino senza sconfitte al Comunale e un cammino disastroso fuori casa dove hanno racimolato appena 2 punti in 7 gare segnando appena 4 gol. Segnali di ripresa si sono comunque avuti a Catanzaro dove la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Entella-Spezia (lunedì 08 dicembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Derby ligure che si annuncia povero di emozioni