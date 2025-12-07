Enrico Celeghin è morto era lo storico volontario di Pizzaut

Lutto nella famiglia di Pizzaut. È morto Enrico Celeghin, 63 anni, volontario tra i primi a sostenere il progetto di pizzerie Nico Acampora che da anni danno lavoro a giovani autistici. Celeghin si è spento a causa di un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione.“La scomparsa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

