Ennesima tragedia nei campi del Foggiano | bracciante muore travolto da un trattore

Foggiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima morte bianca nelle campagne del Foggiano. Si conta un’altra vittima sul lavoro, questa volta in agro di Ascoli Satriano. La tragedia si è consumata ieri in località Borgo San Carlo.A perdere la vita un giovane bracciante di nazionalità straniera. Era impegnato nelle attività dei campi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'ennesima strage nel Mediterraneo. La tragedia senza risposte politiche - Due barconi provenienti dalla Libia si ribaltano a quattordici miglia dalle coste di Lampedusa. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesima Tragedia Campi Foggiano