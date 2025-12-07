Ennesima tragedia nei campi del Foggiano | bracciante muore travolto da un trattore
Ennesima morte bianca nelle campagne del Foggiano. Si conta un’altra vittima sul lavoro, questa volta in agro di Ascoli Satriano. La tragedia si è consumata ieri in località Borgo San Carlo.A perdere la vita un giovane bracciante di nazionalità straniera. Era impegnato nelle attività dei campi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
? Ennesima tragedia della strada: non ce la fa l'operaio di Sarroch ricoverato da una settimana in Rianimazione dopo l'incidente nella zona industriale di Macchiareddu. - facebook.com Vai su Facebook
L'ennesima strage nel Mediterraneo. La tragedia senza risposte politiche - Due barconi provenienti dalla Libia si ribaltano a quattordici miglia dalle coste di Lampedusa. Si legge su ilfoglio.it