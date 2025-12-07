En?gma e il concetto di tempo nel suo nuovo album | Non vorrei essere ventenne oggi li vedo tutti impauriti – L’intervista
«Non vorrei essere ventenne oggi, li vedo tutti impauriti», è un disco invece senza paura quello che segna il ritorno di En?gma, uno dei più interessanti rapper del circuito italiano. Il titolo dell’opera è Tèmpora, e mette, appunto, il tempo al centro della narrativa. Il tempo che passa, il tempo che aspettiamo, il tempo giusto, il tempo che ci invecchia e quello che proviamo ad inseguire, a recuperare. Un disco assai maturo per un rapper che ha appena compiuto 37 anni e comincia a guardare al mondo con altri occhi, più maturi, più paterni. Un disco che segna anche una fase nuova come artista, dove troviamo molti più strumenti, un approccio diverso per soddisfare la propria esigenza di raccontare le più svariate sfaccettature del tempo. 🔗 Leggi su Open.online
Enigma, cioè Marcello: «Ho trovato il mio tempo» - L’ultimo messaggio WhatsApp che riesco a leggere prima di entrare al civico 39 di viale Tunisia, a Milan ... Si legge su esquire.com