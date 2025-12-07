Empoli all’esame Palermo L’ex Dionisi è convinto | Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà

Questi primi quattro mesi di Serie B sono stati forse più complicati di quello che si attendevano, ma il Palermo di Pippo Inzaghi resta una delle grandi favorite per la promozione diretta in A. Ecco perché la sfida odierna contro i rosanero siciliani, reduci anche loro da una netta vittoria per 5-0, rappresenta per l’ Empoli una sorta di banco di prova per capire se l’obiettivo stagionale azzurro deve restare una salvezza tranquilla come da sempre dichiarato dalla società o si può pensare ad alzare un po’ l’asticella. Del resto, classifica alla mano, ci sono solo tre punti in favore del Palermo a separare le due squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli all’esame Palermo. L’ex Dionisi è convinto: "Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà»

