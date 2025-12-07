Elon Musk | la UE è praticamente il quarto Reich

L'Ue è il quarto Reich. Elon Musk alza i toni e torna ad attaccare l'Unione europea rispondendo "praticamente" a un post che recita: "Quarto Reich". Sotto la scritta c'è una svastica che spunta sotto la bandiera europea.

