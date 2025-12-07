Elon Musk contro l'Ue | È il quarto Reich E chiude l'account pubblicitario su X della Commissione
Continua lo scontro tra Elon Musk, patron di X, e l'Unione europea, dopo la multa di 120 milioni di euro che quest'ultima ha comminato al miliardario. Musk ha risposto oggi pubblicando un post in cui definisce le istituzioni di Bruxelles "Quarto Reich". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Commissione europea replica a X dopo che la piattaforma di Elon Musk ha deciso di chiudere il suo account pubblicitario: "Nessun uso scorretto del nostro account". #ANSA Vai su X
Dopo Donald Trump, un altro attacco all’Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: “L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai sin - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk contro l’UE: la maxi-multa da 120 milioni che può cambiare il futuro dei social - La Commissione europea sanziona X per violazioni del Digital Services Act, Musk parla di “Stasi” e chiede di abolire l’UE: uno scontro che apre un precedente per tutto il mondo digitale ... Si legge su giornalelavoce.it
Musk sull’Ue: «È praticamente il quarto Reich» - Prima ha rilanciato un post in cui la scritta “Quarto Reich” accompagna un’immagine in cui sotto la bandiera dell’Ue compare u ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
Musk chiude l'account X dell'Ue: 'È il quarto Reich' - Lui, dall'altra sponda dell'Atlantico, ha replicato prima smantellando lo spazio pubblicitario utilizzato dalla Commissione europea su X. Scrive ansa.it