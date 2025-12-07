Elon Musk contro l'Ue | È il quarto Reich E chiude l'account pubblicitario su X della Commissione

7 dic 2025

Continua lo scontro tra Elon Musk, patron di X, e l'Unione europea, dopo la multa di 120 milioni di euro che quest'ultima ha comminato al miliardario. Musk ha risposto oggi pubblicando un post in cui definisce le istituzioni di Bruxelles "Quarto Reich". 🔗 Leggi su Fanpage.it

