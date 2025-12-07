Elodie pausa e ritorno | quando tornerà in scena
Durante l’ultimo concerto del suo tour nei palasport, Elodie ha annunciato una pausa dalla scena musicale, con un ritorno previsto nel 2027. Questa comunicazione ha suscitato grande attenzione, evidenziando un momento di riflessione e rinnovamento per l’artista romana. Di seguito si analizzano i principali avvenimenti della sua carriera nel 2025 e le novità future. le riflessioni di elodie sulla pausa e il recente percorso. Nel 2025, Elodie ha vissuto un anno di successo, con significativi traguardi artistici e di popolarità. La sua partecipazione al Festival di Sanremo come Big le ha consentito di affermarsi ancora di più, portando all’attenzione del pubblico il singolo Dimenticarsi alle 7, che si è rapidamente distinto tra i brani più ascoltati e trasmessi della manifestazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
“5, 6, 7, 8...”. C’è da aspettarselo: il pubblico che batte il tempo ai concerti di Elodie diventerà un rito. Il trend è nato quasi per caso durante il concerto della cantante a Messina. Un fan nelle prime file ha approfittato di una pausa di silenzio per dare il conteggio - facebook.com Vai su Facebook
Elodie chiude il tour di palasport e annuncia una pausa - Tuttavia, pochi minuti prima di lasciare il palco, è accaduto qualcosa di inaspettato. Secondo novella2000.it
Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo, torno nel 2027”. Le ragioni della scelta - La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti. Segnala libero.it
Elodie, in lacrime, ferma i concerti: "Ho bisogno di una pausa. Ci rivediamo nel 2027". Il video - Oggi la cantante annuncia uno stop: "Ho dato il massimo, pur con qualche errorino" ... Scrive today.it