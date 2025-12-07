Elodie infiamma Roma! Si esibisce con la sciarpa giallorossa

La sera scorsa si è conclusa la tournée di Elodie nei palazzetti: la cantante ha salutato il 2025 con un concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Durante lo show, mentre eseguiva il brano La coda del diavolo in collaborazione con Rkomi, l’artista ha sventolato una sciarpa della Roma, accendendo l’entusiasmo del pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elodie infiamma Roma! Si esibisce con la sciarpa giallorossa

