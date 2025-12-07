Elodie in lacrime durante il concerto poi spiega tutto | Mi devo fermare Cosa succede

Ieri sera Elodie ha concluso il suo tour nei palazzetti, dopo 14 date, cui si aggiungono le due esibizioni negli stadi di Milano e Napoli della scorsa estate. La cantautrice ha scelto la capitale come tappa finale, annunciando ai fan un lungo periodo di pausa dagli spettacoli. A pochi minuti dalla chiusura del concerto di Roma, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Adesso mi fermo per un po’”. L’artista ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto durante tutto il percorso. “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore, spero vi siate divertiti. Io mi sono impegnata e ce l’ho messa tutta, con qualche piccolo errore ma ci sta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

