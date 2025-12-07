Elodie in lacrime durante il concerto poi spiega tutto | Mi devo fermare Cosa succede
Ieri sera Elodie ha concluso il suo tour nei palazzetti, dopo 14 date, cui si aggiungono le due esibizioni negli stadi di Milano e Napoli della scorsa estate. La cantautrice ha scelto la capitale come tappa finale, annunciando ai fan un lungo periodo di pausa dagli spettacoli. A pochi minuti dalla chiusura del concerto di Roma, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Adesso mi fermo per un po’”. L’artista ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto durante tutto il percorso. “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore, spero vi siate divertiti. Io mi sono impegnata e ce l’ho messa tutta, con qualche piccolo errore ma ci sta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Elodie ha un abbassamento di voce durante il concerto: l’artista in lacrime | VIDEO
“Vi chiedo scusa”. Elodie scoppia a piangere sul palco, l’annuncio in lacrime al pubblico
Elodie in lacrime ferma il concerto:”Non riesco a cantare”
#Elodie ferma i concerti, l'annuncio in lacrime "Non torno prima del 2027" - facebook.com Vai su Facebook
"Elodie CHOLLEY" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Elodie in lacrime durante il concerto, poi spiega tutto: “Mi devo fermare”. Cosa succede - Ieri sera Elodie ha concluso il suo tour nei palazzetti, dopo 14 date, cui si aggiungono le due esibizioni negli stadi di Milano e Napoli della scorsa estate. Scrive thesocialpost.it
Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo, torno nel 2027”. Le ragioni della scelta - La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti. Da libero.it
Elodie chiude il concerto in lacrime: “Adesso mi fermo per un po’, ce l’ho messa tutta” - Si chiude il tour dell'artista nei palazzetti e Elodie annuncia ai suoi fan un lungo periodo di stop, dopo mesi ricchi di soddisfazioni ma non privi di ... Come scrive fanpage.it