Elodie in lacrime annuncia | Mi fermo Ce l’ho messa tutta

Elodie annuncia lo stop dei concerti in lacrime, commuovendosi di fronte al suo pubblico, ancora una volta fragile eppure fortissima, capace di un’autenticità che pochi artisti hanno. Elodie annuncia lo stop ai concerti. La cantante ha concluso il suo tour Elodie Show 2025 a Roma dopo aver completato un’agenda fitta di appuntamenti. Un periodo ricco di impegni con performance live – fra coreografie e balli – che l’hanno consacrata come nuova popstar italiana. Elodie non si è mai risparmiata in questi mesi, regalando esibizioni favolose ai suoi fan, forse proprio per questo la scelta di fermarsi è stata ancora più dolorosa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elodie in lacrime annuncia: “Mi fermo. Ce l’ho messa tutta”

News recenti che potrebbero piacerti

Elodie ha un abbassamento di voce durante il concerto: l’artista in lacrime | VIDEO

“Vi chiedo scusa”. Elodie scoppia a piangere sul palco, l’annuncio in lacrime al pubblico

Elodie in lacrime ferma il concerto:”Non riesco a cantare”

Elodie tra le lacrime annuncia dal palco nell'ultima tappa del tour a Roma: 'Mi fermo per un po', torno nel 2027' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Elodie si prende una pausa: "Torno nel 2027". L'annuncio tra le lacrime nell'ultima tappa del tour a Roma #ANSA ow.ly/4cmt50XFbWl Vai su X

Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo, torno nel 2027”. Le ragioni della scelta - La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti. Scrive libero.it

Elodie tra le lacrime annuncia: 'Mi fermo per un po', torno nel 2027' - Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Riporta ansa.it

Elodie chiude il concerto in lacrime: “Adesso mi fermo per un po’, ce l’ho messa tutta” - Si chiude il tour dell'artista nei palazzetti e Elodie annuncia ai suoi fan un lungo periodo di stop, dopo mesi ricchi di soddisfazioni ma non privi di ... Segnala fanpage.it