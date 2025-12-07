Elio porta Opera Buffa! al Palacultura | musica teatro e ironia per una serata fuori dagli schemi

Messinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un evento tra i più originali della Stagione Concertistica 20252026 dell’Accademia Filarmonica di Messina lo spettacolo “Opera Buffa! Il Flauto Magico e cento altre bagattelle”, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle 20.30 al Palacultura Antonello.Protagonista della serata sarà Elio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

elio porta opera buffaElio in "Opera Buffa! Il flauto magico e cento altre bagatelle" al Palacultura Antonello da Messina - Inserito nella Stagione Concertistica 2025/2026 dell’ Accademia Filarmonica di Messina, l’evento celebra il talento poliedrico di Elio, artista iconico e irriverente, capace di fondere comicità, ... Lo riporta guidasicilia.it

