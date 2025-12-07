Elio porta Opera Buffa! al Palacultura | musica teatro e ironia per una serata fuori dagli schemi
Sarà un evento tra i più originali della Stagione Concertistica 20252026 dell’Accademia Filarmonica di Messina lo spettacolo “Opera Buffa! Il Flauto Magico e cento altre bagattelle”, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle 20.30 al Palacultura Antonello.Protagonista della serata sarà Elio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Uno dei valori a cui teniamo di più: le radici, sapere da dove veniamo e cosa ci ha portato fino ad oggi. Per dare più valore alla nostra storia, abbiamo cambiato il nostro logo, che oggi porta con sé un numero importante: 1960. L’anno in cui Elio Masoni si è rim - facebook.com Vai su Facebook
"La Santa Vergine ci aiuti a camminare sulla via che porta in paradiso!" #DonBosco Vai su X
Elio in "Opera Buffa! Il flauto magico e cento altre bagatelle" al Palacultura Antonello da Messina - Inserito nella Stagione Concertistica 2025/2026 dell’ Accademia Filarmonica di Messina, l’evento celebra il talento poliedrico di Elio, artista iconico e irriverente, capace di fondere comicità, ... Lo riporta guidasicilia.it