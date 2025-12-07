Editoria il Domani | Del Vecchio offre a Elkann 140 milioni per Gedi
(Adnkronos) – La trattativa per la vendita di Gedi al gruppo Antenna, controllato dall’armatore greco Theo Kyriakou, non è ancora chiusa. Il negoziato è entrato nelle fasi cruciali: la cifra proposta, circa 140 milioni di euro, ha infatti soddisfatto le richieste di John Elkann. Ma nell’operazione potrebbe esserci un colpo di scena in extremis, l’inserimento, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
