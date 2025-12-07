Ecco perché le particelle spariscono al CERN | è lo stesso motivo per cui rovesci il caffè

Prova a camminare con una tazza di caffè e, a forza di fare passi, il liquido inizia a oscillare sempre di più fino a fuoriuscire. Questo “meccanismo” spiega uno dei più grandi misteri della Fisica. Un gruppo di scienziati del CERN e dell’Università Goethe di Francoforte ha pubblicato su Nature Physics una scoperta importante: hanno individuato quello che chiamano un “fantasma risonante” dentro il Super Proton Synchrotron (SPS), un gigantesco anello di quasi sei chilometri di diametro che risale agli anni Settanta ma resta fondamentale per gli esperimenti. Non si tratta di nulla di paranormale, ma di una struttura invisibile creata dalla risonanza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

