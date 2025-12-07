Ecco il presepio in Comune E i militari accolgono i bambini della De Amicis in caserma
Anche le istituzioni celebrano il Natale in modo sentito e originale. Ieri mattina in Comune è stato presentato il presepio allestito nello scalone del palazzo municipale, a cura dell’associazione italiana Amici del Presepio. Erano presenti all’inaugurazione l’abate di San Mercuriale don Antonino Nicotra, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente dell’associazione Amici del Presepio Andrea Donori. Il giorno prima, invece, alcuni alunni della scuola elementare De Amicis, con i loro insegnanti, hanno fatto visita al comando provinciale dei carabinieri in corso Mazzini e, insieme ai militari, hanno addobbato l’albero di Natale collocato nell’androne della caserma, innestato (in sostituzione del tipico pennacchio) nella riproduzione della storica lucerna (copricapo tradizionale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Inaugurazione presepio a Villa Collemandina (Lu) Comune di Villa Collemandina Lunedì 8 dicembre – Ore 12:00 presso il parco "Sarti Vincenzo". Grazie a tutti i volontari che hanno contribuito all’allestimento. #garfagnana #Presepe Unione Comuni Garfag - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il presepio in Comune. E i militari accolgono i bambini della De Amicis in caserma - Anche le istituzioni celebrano il Natale in modo sentito e originale. Secondo msn.com
Fondo comune paneuropeo per spese militari: discussioni tra Ue e Regno Unito al G20 - Un fondo comune paneuropeo destinato a finanziare un incremento delle spese militari sullo sfondo della svolta impressa dagli Usa di Donald Trump alla guerra russo- quotidiano.net scrive