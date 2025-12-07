ecco il presepio in comune e i militari accolgono i bambini della de amicis in caserma

Anche le istituzioni celebrano il Natale in modo sentito e originale. Ieri mattina in Comune è stato presentato il presepio allestito nello scalone del palazzo municipale, a cura dell’associazione italiana Amici del Presepio. Erano presenti all’inaugurazione l’abate di San Mercuriale don Antonino Nicotra, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente dell’associazione Amici del Presepio Andrea Donori. Il giorno prima, invece, alcuni alunni della scuola elementare De Amicis, con i loro insegnanti, hanno fatto visita al comando provinciale dei carabinieri in corso Mazzini e, insieme ai militari, hanno addobbato l’albero di Natale collocato nell’androne della caserma, innestato (in sostituzione del tipico pennacchio) nella riproduzione della storica lucerna (copricapo tradizionale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

