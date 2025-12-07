Ecco il nuovo viadotto a scavalco per il Bosco dello Sport | VIDEO
Venerdì, con il varo del terzo macro-concio (300 tonnellate di peso, per una lunghezza di 60 metri) si sono concluse con successo le attività di montaggio del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Tessera, al servizio del futuro Bosco dello Sprt. Le operazioni sono terminate in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Ultimato il nuovo viadotto viario che collegherà l'autostrada di Tessera al "Bosco dello Sport", l'area sportiva in costruzione che tra il 2026 e il 2027 ospiterà l'arena di basket e lo stadio. Apposto venerdì 5 dicembre, l'ultimo dei tre conci (del peso di trecento t
È stato varato il blocco centrale del nuovo viadotto di collegamento al Bosco dello Sport. L'intervento, eseguito nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre nella zona del raccordo autostradale che conduce all'aeroporto "Marco Polo", ha previsto tr
Ultimato il montaggio del nuovo viadotto viario che collegherà l'autostrada all'altezza di Tessera al "Bosco dello Sport", l'area sportiva
Nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo viadotto per il Bosco dello Sport sul raccordo autostradale di accesso all'aeroporto "Marco Polo", nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre
La chiusura sarà in vigore dalle ore 21 di venerdì 28 alle ore 7 di sabato 29 novembre per consentire il varo del concio centrale del ponte, quello che scavalca l'autostrada.