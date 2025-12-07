Ecco il Natale nei luoghi dell’anima Santarcangelo si accende per le festività

Riminitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santarcangelo si sono accese le luci del Natale “Nei luoghi dellAnima” dando così il via ufficiale al calendario di iniziative delle festività, di fronte a un pubblico che ha preso parte numeroso al momento di apertura. Tra le principali novità, la Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Natale e cinema uniti. Ecco l’Oscar della vetrina - Dal 9 al 15 dicembre Rimini e Santarcangelo ospitano "Natale nei luoghi dell’anima", evento che accomuna creatività e commercio locale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Alpinisti dispersi, Natale di apprensione a Santarcangelo - "Santarcangelo vive con apprensione e speranza queste ore e basta guardare i social per comprendere come la comunità abbia il pensiero costantemente in Abruzzo". Riporta ansa.it

La casa di Babbo Natale trova posto nelle grotte - A Santarcangelo il Natale arriva con qualche giorno d’anticipo e con un’idea forte: riportare tutti, grandi e piccoli, nei ’luoghi dell’anima’. Si legge su ilrestodelcarlino.it

