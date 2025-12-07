Ecco chi darà voce e corpo ai personaggi

Al fianco della protagonista Katerina, interpretata da Sara Jakubiak, un cast "eccezionale": l’aggettivo è del maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala. Gli altri artisti che daranno voce e corpo ai personaggi di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic sono il basso Alexander Roslavets che interpreterà Boris Timofeevi? Izmailov. Subito dopo il diploma al Conservatorio Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo, sotto la guida di Okhotnikov, (correva l’anno 2014), si è distinto in ruoli come Mefistofele (Faust), Zar Dodon (Il gallo d’oro) e Tom (Un ballo in maschera) al Teatro Michajlovskij. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it