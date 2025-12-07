Eccellenze del gusto | successo per Erika e Laura

Portare in alto il nome di Falconara grazie alla propria professionalità, all’innovazione, alla ricerca e al gusto. È quanto continuano a fare Laura Martini della pasticceria La Mou Dolce Lab e Erika Quattrini della Gelateria Quattrini, capaci ancora una volta di distinguersi a livello nazionale per la qualità dei loro prodotti. Laura Martini, recentemente, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nella nuova edizione della Guida alle Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso. L’attività falconarese ha infatti conquistato una "torta", che la colloca tra le eccellenze italiane del settore. La guida censisce oltre 600 pasticcerie in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

