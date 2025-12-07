EA FC 26 Prediction TOTW 13 Lista Candidati Per La Tredicesima Squadra Della Settimana
La prediction del TOTW 13 atteso per mercoledi 10 Dicembre è disponibile. Electronic Arts abitualmente ogni mercoledi rilascia le carte del Team Of The Week. Le carte speciali in questione saranno disponibili per un periodo limitato nei pacchetti della modalità Ultimate Team di EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Il TOTW è una delle promo più longeve ed amate dai fan della community che giocano prevalentemente alla modalità Ultimate Team. Questa squadra celebra le prestazioni che vengono fornite dai giocatori del calcio reale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
