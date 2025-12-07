È Stefano Bottari il 27enne travolto e ucciso da una Porsche guidata da un coetaneo all'Eur
Il 27enne travolto da una Porsche all'Eur si chiamava Stefano Bottari. Frequentava un dottorato alla Sapienza ed era originario di Anzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
