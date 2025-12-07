È solo Norvegia nella 10 km di Trondheim | 7 ai primi 7 posti Ma Martino Carollo è di nuovo ottimo top10

Dopo l’88 della sprint, per la Norvegia arriva un 77 nella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Trondheim valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. A vincere, però, non è uno dei nomi più riconosciuti. Il primo urrà, infatti, è di Einar Hedegart, plurimedagliato nei Mondiali junior due anni fa e già secondo nella 10 km di Oslo a marzo e nella mass start di Ruka. Stavolta il suo è un successo al ritmo di 23’02?1. Beffato Andreas Fjorden Ree, che rimane per larga misura avanti fin quasi alla fine, quando finisce per perdere un buon vantaggio ottenuto a metà gara. Sono appena 4 i decimi che lo dividono dal vincitore; dietro di lui c’è Martin Loewstroem Nyenget a 10?1, con un’altra prestazione solida delle sue. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - È solo Norvegia nella 10 km di Trondheim: 7 ai primi 7 posti. Ma Martino Carollo è (di nuovo) ottimo top10

