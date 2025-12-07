E quindi uscimmo a riveder le stelle | torna l' appuntamento al museo universitario

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo universitario di Chieti torna l’appuntamento con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, il format ideato dal Wwf Chieti-Pescara insieme allo stesso museo con la collaborazione di Giancarlo Carchesio, appassionato astrofilo e fotografo, già proposto in altre occasioni in passato.L’evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: torna l'appuntamento al museo universitario - Al Museo universitario di Chieti torna l’appuntamento con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, il format ideato dal Wwf Chieti- Secondo chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Uscimmo Riveder Stelle Torna