È questa la peggior Fiorentina di sempre?

È la peggior Fiorentina di sempre? Questa è la domanda più ricorrente nell'ambiente viola, e non solo. Il fatto che ci si ponga tale quesito restituisce l'idea di quanto sia disastrosa la stagione della Fiorentina fino a questo momento. I Viola sono ultimissimi con appena 6 punti: nessuno si è mai salvato dopo non aver vinto neanche una partita nelle prime quattordici giornate. Sulla carta la Fiorentina è una squadra forte, da zona Europa e può ancora risalire la classifica, nella realtà però anziché affrontare la marea si sta facendo travolgere. Pioli ha distrutto l'eccellente lavoro di Palladino, ora Vanoli gli sta dando il colpo di grazia, ma la colpa è soprattutto della società, che ha sbagliato tutte le scelte e ora si ritrova con una squadra in piena crisi di nervi e che gioca sempre peggio.

