È iniziata la Prima della Scala
Il 7 dicembre a Milano fa rima con tre parole: “Prima della Scala”. L’opera inaugurale è “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvi? con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov. È la prima volta che questo titolo apre la stagione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
San Siro, la storia dello stadio: dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a Inter e Milan per €197mln prima dell’abbattimento - VIDEO
Vaticano, Leone XIV pubblica la sua prima esortazione apostolica: "Dilexi te", iniziata da Papa Francesco sull'"amore verso i poveri"
LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: iniziata la prova maschile, Pidcock parte dalla prima linea
La realizzazione delle rampe per l’accesso dei disabili all’arenile di Sant’Agostino iniziata prima del termine della procedura di autorizzazione. Ieri mattina il sopralluogo della Guardia Costiera - facebook.com Vai su Facebook
#info #atac iniziata la prima frazione dello #sciopero, non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”) #Roma Vai su X
Prima della Scala 2025, Lady Macbeth di Šostakovic inaugura la stagione: cast, curiosità, Prima Diffusa e glamour - Guida essenziale per vedere al meglio "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l'opera scelta per la Prima della Scala 2025 ... Come scrive msn.com
Scala: per la Prima incassi record a circa 3 milioni (in crescita sul 2024) - I prezzi dei biglietti dai più 'economici... fino a 3.200 euro - Anche per il 2025, il Teatro alla Scala conferma il suo status di evento imperdibile: tutti i biglietti disponibili per la Prima del 7 dicembre, che aprirà la stagione con ‘Una Lady Macbeth del distre ... Si legge su affaritaliani.it