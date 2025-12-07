È iniziata la Prima della Scala

Milanotoday.it | 7 dic 2025

Il 7 dicembre a Milano fa rima con tre parole: “Prima della Scala”. L’opera inaugurale è “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmítrij Šostakóvi? con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov. È la prima volta che questo titolo apre la stagione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

