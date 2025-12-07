È il giorno degli Ambrogini d' oro | ecco chi sono i premiati l' elenco completo
È il 7 dicembre, giornata che a Milano coincide con Sant’Ambrogio. Nella mattinata di domenica, al Teatro Dal Verme, sono stati consegnati gli Ambrogini d’Oro, le civiche benemerenze del Comune di Milano.Tra i premiati spiccano i militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
AMBROGINO D'ORO 2025: CONSEGNA DEL PREMIO AL DR. VINCENZO CIMINO Domenica 7 dicembre 2025, giorno di Sant'Ambrogio, torna al Teatro Dal Verme di Milano (via San Giovanni sul Muro 2) l'appuntamento con la consegna degli Ambrogini - facebook.com Vai su Facebook
Ambrogini, la cerimonia oggi al Dal Verme: ecco tutti i premiati. Medaglie a Enrico Mentana, ai carabinieri, a Jo Squillo e ai milanesi “della porta accanto” - Palazzo Marino ricorda anche (fra gli altri) Gatto, Clerici Fezzi, Pedrini, De Carner ... Segnala ilgiorno.it
Ambrogino d’oro 2025, i benemeriti premiati sfilano al teatro Dal Verme - Dalla medaglia d’oro al direttore del Tg La 7, Enrico Mentana, all’attestato al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Milano (e intanto spuntano due manifesti di protesta in ricordo di Ramy ... Da msn.com
Milano assegnerà un “Ambrogino d’oro” molto compromettente - Quello al nucleo in cui lavorano i carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml, su proposta della leghista Silvia Sardone ... Segnala ilpost.it