È il giorno degli Ambrogini d' oro | ecco chi sono i premiati l' elenco completo

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il 7 dicembre, giornata che a Milano coincide con Sant’Ambrogio. Nella mattinata di domenica, al Teatro Dal Verme, sono stati consegnati gli Ambrogini d’Oro, le civiche benemerenze del Comune di Milano.Tra i premiati spiccano i militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

