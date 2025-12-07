E il chiosco si prepara a riaprire | Locale utilizzabile pure d’inverno

"Siamo felici che il Comune stia lavorando al parco del Sasso d’Italia, il progetto è bellissimo. Appena la strada d’accesso sarà fruibile, apriremo il chiosco". Sebastiano Farroni e Giuseppe Giordano, i due soci che gestiscono il bar nel parco cittadino, raccontano le operazioni di sistemazione del chiosco e si dicono entusiasti per i lavori che il Comune, nell’ambito di Macerata Go Green, sta portando avanti. "Ci hanno detto che la strada verrà aperta prima di Natale, ci auguriamo che sia così. Il parco era messo piuttosto male, con i giochi rotti, abbandonati – spiega Farroni –, abbiamo già addobbato per Natale tutta la nostra area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

