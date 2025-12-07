E come se fosse antani irruppe alla Camera | il ricordo di Ugo Tognazzi per i 50 anni di Amici miei

Cinquant’anni fa arrivava in Italia una pellicola che sarebbe entrata nell’immaginario collettivo italiano: Amici miei. La ricorrenza è stata celebrata anche alla Camera, con un’iniziativa voluta dal presidente della Commissione cultura, Federico Mollicone, che ha chiamato a raccolta attori, studiosi e rappresentanti del settore, riuniti per ricordare il talento di Ugo Tognazzi, fuoriclasse cremonese capace di passare con naturalezza dal comico al drammatico e di lasciare un segno profondo nella cultura nazionale. I 50 anni di “Amici miei”: un tributo oltre l’esercizio celebrativo. L’anniversario evidenzia come la figura del conte Mascetti, interpretato da Tognazzi con straordinaria naturalezza, resta una delle più iconiche del nostro cinema, simbolo di una leggerezza che non rinuncia mai alla consapevolezza del tempo che passa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

