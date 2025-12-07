È caduto dopo aver sfondato il lucernario | fratture multiple e lesioni per l' operaio 55enne
Guarirà in circa 40 giorni. Questa la prognosi, fatta dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per l'operaio cinquantacinquenne rimasto ferito, nei giorni scorsi, a causa di un incidente sul lavoro in via Crispi ad Agrigento. Il dipendente dell'impresa edile di Favara, impegnata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
