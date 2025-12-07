È caduto dopo aver sfondato il lucernario | fratture multiple e lesioni per l' operaio 55enne

Agrigentonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guarirà in circa 40 giorni. Questa la prognosi, fatta dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per l'operaio cinquantacinquenne rimasto ferito, nei giorni scorsi, a causa di un incidente sul lavoro in via Crispi ad Agrigento. Il dipendente dell'impresa edile di Favara, impegnata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

