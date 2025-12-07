Duello Confindustria-sindacati | Gli utili non sono un tesoretto da distribuire per forza

Nei giorni scorsi parlando del rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, la Uil attraverso il segretario Paolo Rossini, aveva tirato in ballo il problema dei contratti di secondo livello all’interno della aziende ed anche i benefit per i lavoratori. In questo ambito, prendendo spunto dal premio che aveva dato la Biesse di 800 euro a dipendente, Rossini aveva citato due aziende che vanno bene come la Rivacold della famiglia Vitri e della Tecnoplast, affermando che erano due industrie sorde sotto questo profilo e cioè quello dei premi e dei benefit. Adesso scende in campo il neo presidente degli industriali Massimo Cecchini che prende le difese delle due aziende tirate in ballo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duello Confindustria-sindacati: "Gli utili non sono un tesoretto da distribuire per forza"

