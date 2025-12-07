Due sindaci protestano sui binari | Gradini barriere insormontabili nella stazione di Vittuone-Arluno

Dal 2017 nei programmi di Rfi c’è la prospettiva di garantire l’accessibilità alla stazione di Vittuone-Arluno. Di anno in anno però i progetti esecutivi vengono rimandati e così continua a essere negato avvicinarsi ai binari e salire sui convogli a disabili e passeggeri con difficoltà di deambulazione. La questione è stata sollevata nuovamente ieri dai due sindaci Laura Bonfadini e Alfio Colombo, che hanno partecipato a una mobilitazione di Italia Viva Zona Bareggio. I due primi cittadini hanno anche firmato una lettera da inoltrare a Rfi per ribadire le problematiche in stazione, dove i binari due e tre sono inaccessibili ai portatori di handicap che arrivano da Vittuone per la presenza di scale e scivoli a forte pendenza, come per chi viene dal lato di Arluno non c’è possibilità di accedere ai tre binari in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

