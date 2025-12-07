Le artiste Adriana Assini e Anna Borriello sono le protagoniste delle due personali che saranno inaugurate domani pomeriggio alle ore 16 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. "Un’esposizione che mette a confronto le differenti ricerche figurative delle due pittrici" spiega la critica d’arte Silvia Arfelli, curatrice della mostra, allestita nel salone d’onore dell’edificio cinquecentesco. Una ventina complessivamente le opere che si potranno ammirare. "Due percorsi al femminile, sviluppati secondo due particolari concezioni dell’arte, in due modelli di pittura che, pur essendo differenti, nascono entrambi dall’interiorità e da due mo(n)di particolari di tradurre la realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due percorsi al femminile: espongono Assini e Borriello